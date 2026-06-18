Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ в Курской области

В Курской области за сутки один человек погиб и четверо получили ранения в результате атак ВСУ. С 09:00 17 июня до 09:00 18 июня над регионом сбили 105 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, за этот же период по отселённым районам 100 раз применялась артиллерия. Ещё девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Утром украинский дрон ударил по селу Степановка Рыльского района. Ранена 61-летняя женщина, у неё осколочные ранения. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, её эвакуируют в Курск.

«Подлые атаки врага продолжаются. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте все меры безопасности», — обратился Хинштейн к жителям региона.

Ранее в селе Малое Солдатское Курской области дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма.