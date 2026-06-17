В Курской области от удара ВСУ погиб экс-мэр Обояни Сергей Карелов

Бывший глава города Обояни Курской области Сергей Карелов погиб в результате атаки ВСУ. О случившемся 17 июня сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Карелову было 63 года. Он руководил Обоянью с 2009 по 2014 год. До этого работал депутатом Курской областной Думы. Жизнь погибшего была неразрывно связана с педагогикой. На протяжении многих лет он преподавал историю в Косиновской восьмилетней школе, а впоследствии занял пост директора Обоянской школы №2. За свои заслуги Карелов был удостоен звания почётного работника общего образования России.

«Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись. Его трагическая гибель — по-настоящему невосполнимая утрата. Ещё раз — самые искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с ними», — написал он.

Ранее в результате артиллерийского обстрела посёлка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения. Одним из погибших оказался директор биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. В последнее время он активно занимался спасением редких видов животных. Основные силы Никитенков отдавал проекту «Спасти самых маленьких», целью которого являлось формирование резервной популяции занесённого в Красную книгу крапчатого суслика.