«Я не ожидала»: В Японии первая женщина-мэр ушла в декрет и вызвала общенациональный спор

В Японии 35-летняя мэр города Явата Сёко Кавата ушла в декретный отпуск первой из градоначальников, чем вызвала бурную дискуссию на уровне всей нации, хотя в других странах это никого бы не удивило. Об этом пишет газета The Guardian.

Кавата уверена, что заместитель справится с работой. Её поддержала газета Mainichi, заявив, что Японии нужно менять отношение к отпускам по уходу за ребёнком.

«Я не ожидал, что это вызовет столько споров. До сих пор существует мнение, что на работе люди должны жертвовать личной жизнью, чтобы посвятить себя карьере», — сказала Кавата.

Декретный отпуск для работающих матерей в Японии есть, но на мэров он не распространяется. Кавата стала первой женщиной на этом посту, которая ушла в декрет. Кавата стала мэром в 33 года. Она изучала экономику, работала социальным работником и помощником политика. На посту мэра она сосредоточилась на борьбе с сокращением населения — за три года численность жителей в её округе упала с 74 до 68 тысяч человек. Она планирует вернуться на работу в декабре. Кавата надеется, что её пример вдохновит других женщин идти в политику, и поможет создать больше систем для совмещения карьеры и семьи.

Сегодня Япония занимает 118-е место по гендерному равенству — худшее среди G7. Женщин в местных советах лишь 30%, и только 1,2% из них моложе 40 лет.

В России совсем другой подход. Кроме обычного оплачиваемого декрета, будущим мамам предлагают давать дополнительный платный выходной каждую неделю — чтобы не уходить в декрет слишком рано. Идея отправлять женщин в декрет с первого триместра может ударить по рынку труда: работодатели начнут опасаться брать женщин на работу. Поэтому вместо этого предлагают гибкие условия для сотрудниц на ранних сроках беременности.