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18 июня, 08:43

Около 180 дронов за сутки: Собянин назвал атаку на Москву крупнейшей за два года

Собянин назвал атаку дронов на Москву крупнейшей за два года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Попытка атаки беспилотников на Москву 18 июня стала самой масштабной за последние два года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, с начала суток силы ПВО уничтожили около 180 дронов, летевших в направлении города.

«Работа ПВО продолжается», — подчеркнул Собянин.

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Мэр отметил, что попытки ударов начались ранним утром. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее крупнейшая атака была зафиксирована 17 мая. Тогда за первую половину суток система ПВО перехватила 81 беспилотник.

Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется.

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Марина Фещенко
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