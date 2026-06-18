Пассажиров возвращают в терминалы: в Шереметьево сняли временные ограничения

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения. Сотрудники возвращаются на рабочие места, а пассажиров организованно сопровождают из укрытий в здание аэровокзала.

«Службы аэропорта организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала», — сообщили в пресс-службе.

Авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов. Пассажирам рекомендовано следить за информацией перевозчиков.

Ранее людей в Шереметьево эвакуировали в безопасные места, в том числе с бортов самолётов.

Ограничения на приём и отправку воздушных судов продолжают действовать во Внуково и Жуковском. Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры вводились на фоне атаки беспилотников на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили десятки дронов, летевших в сторону города.

Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков