Пассажиров возвращают в терминалы: в Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево начали выводить пассажиров из укрытий
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В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения. Сотрудники возвращаются на рабочие места, а пассажиров организованно сопровождают из укрытий в здание аэровокзала.
«Службы аэропорта организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала», — сообщили в пресс-службе.
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