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18 июня, 08:44

Пассажиров возвращают в терминалы: в Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево начали выводить пассажиров из укрытий

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения. Сотрудники возвращаются на рабочие места, а пассажиров организованно сопровождают из укрытий в здание аэровокзала.

«Службы аэропорта организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала», — сообщили в пресс-службе.

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Авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов. Пассажирам рекомендовано следить за информацией перевозчиков.

Ранее людей в Шереметьево эвакуировали в безопасные места, в том числе с бортов самолётов.

Ограничения на приём и отправку воздушных судов продолжают действовать во Внуково и Жуковском. Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры вводились на фоне атаки беспилотников на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили десятки дронов, летевших в сторону города.

Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков

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Марина Фещенко
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