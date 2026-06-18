Минстрой обсудил льготы для иностранцев при покупке жилья в России

В России могут рассмотреть возможность предоставления преференций иностранцам, желающим купить недвижимость в нашей стране и получить вид на жительство. Об этом рассказал на специализированном форуме «Движение» замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он сослался на позицию застройщиков, которые наблюдают интерес к активам в РФ и спрашивают про льготы на получение российского паспорта.

«Российский паспорт и российское гражданство начали цениться во всём мире, <…> мы начали этим очень аккуратно заниматься», — отметил Стасишин.

Ранее Life.ru назвал самую популярную недвижимость в Подмосковье. Так, однокомнатные квартиры сохраняют стабильный спрос как у молодых покупателей, так и у инвесторов — около 60–70% клиентов приходят с запросом именно на такой формат жилья.