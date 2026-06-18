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18 июня, 09:44

Минстрой обсудил льготы для иностранцев при покупке жилья в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России могут рассмотреть возможность предоставления преференций иностранцам, желающим купить недвижимость в нашей стране и получить вид на жительство. Об этом рассказал на специализированном форуме «Движение» замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он сослался на позицию застройщиков, которые наблюдают интерес к активам в РФ и спрашивают про льготы на получение российского паспорта.

«Российский паспорт и российское гражданство начали цениться во всём мире, <…> мы начали этим очень аккуратно заниматься», — отметил Стасишин.

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Ранее Life.ru назвал самую популярную недвижимость в Подмосковье. Так, однокомнатные квартиры сохраняют стабильный спрос как у молодых покупателей, так и у инвесторов — около 60–70% клиентов приходят с запросом именно на такой формат жилья.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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