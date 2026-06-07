«Вложение на будущее»: Названа самая популярная недвижимость в Подмосковье

В Московской области однокомнатные квартиры сохраняют стабильный спрос как у молодых покупателей, так и у инвесторов — около 60–70% клиентов приходят с запросом именно на такой формат жилья, рассказала риелтор Роза Девятова. По её словам, выбор квартиры во многом зависит от бюджета.

При ограниченных средствах берут самый доступный вариант, а при более высоких доходах обращают внимание на лоты с готовой отделкой и мебелью. Однушки остаются самым ликвидным сегментом: их проще приобрести и легче продать в будущем, поэтому многие рассматривают их как инвестицию. Стоимость квартиры в хорошем районе и качественном доме со временем растёт.

«Пока семьи нет и есть ограничения в деньгах, молодёжь выбирает покупку однокомнатной квартиры как вложение на будущее. При расширении семьи жильё нередко продают, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру, доплатив разницу», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».