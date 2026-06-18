Дептранс Москвы призвал водителей не останавливаться на МКАД без необходимости

Дептранс Москвы призвал автомобилистов не отвлекаться за рулём и не останавливаться на МКАД без крайней необходимости, сообщили в ведомстве.

«Остановка на проезжей части или обочине создаёт аварийную ситуацию, а также мешает проезду спецтехники и работе городских служб», — подчеркнули в Дептрансе.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили о временных ограничениях в Юго-Восточном округе. Перекрыта улица Верхние Поля — в обе стороны от МКАД до улицы Марьинский Парк. Также недоступна улица Чагинская. Ограничения коснулись и улицы Капотня — от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.