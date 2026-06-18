Военнослужащие «Южной» группировки ВС России за минувшие сутки освободили населённый пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.