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18 июня, 09:37

Российская армия освободила Рай-Александровку в ДНР

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Река

Военнослужащие «Южной» группировки ВС России за минувшие сутки освободили населённый пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что штурмовые отряды Южной группировки войск Вооружённых сил Российской Федерации выбили украинских боевиков из 96 строений в городе Константиновка, который расположен на территории Донецкой Народной Республики. В военном ведомстве также уточнили, что наступательные манёвры в этом населённом пункте продолжаются, а в юго-западном районе города в настоящее время завершают уничтожение блокированных сил противника.

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Анастасия Никонорова
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