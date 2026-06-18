Российская армия освободила Рай-Александровку в ДНР
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Река
Военнослужащие «Южной» группировки ВС России за минувшие сутки освободили населённый пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды Южной группировки войск Вооружённых сил Российской Федерации выбили украинских боевиков из 96 строений в городе Константиновка, который расположен на территории Донецкой Народной Республики. В военном ведомстве также уточнили, что наступательные манёвры в этом населённом пункте продолжаются, а в юго-западном районе города в настоящее время завершают уничтожение блокированных сил противника.
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