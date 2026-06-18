Обнажённая женщина выбежала на поле во время матча Катар — Швейцария на ЧМ-2026

Матч Катар — Швейцария (1:1) на чемпионате мира надолго запомнится фанатам на трибунах — прямо во время игры на поле выбежала обнажённая женщина.

Фанатка пробежала по газону около пяти секунд, пока охранники не вывели её с поля. Но зрители по всему миру этого не увидели — регламент ФИФА запрещает показывать такие моменты в трансляции, и режиссёры сразу переключили камеры на общий план.

Инцидент, похоже, подстегнул Катар. Швейцария открыла счёт на 17-й минуте (забил Брель Эмболо), но катарцы на 94-й минуте вырвали ничью — отличился Миро Мухайма. Матч прошёл в Санта-Кларе (США). Впереди у команд новые игры: Швейцария 18 июня встретится с Боснией и Герцеговиной, а Катар 19 июня сыграет с одной из хозяек турнира — Канадой.