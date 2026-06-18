Крабы, кофе и дрожжи: Россия наращивает поставки на мексиканский рынок

Отечественные производители впервые вышли на мексиканский рынок с морожеными крабами. За первые пять месяцев 2026 года в латиноамериканскую страну отгрузили 3,5 тонны этой продукции, сообщила пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт».

Стоимость партии составила порядка 200 тысяч долларов. Помимо крабов, Россия с начала года экспортировала в Мексику растворимый кофе на 1,7 миллиона долларов, активные дрожжи на 530 тысяч долларов и пиво на 10 тысяч долларов.

Ранее, в конце мая, центр указывал, что данное направление считается перспективным и для поставок зерна. Страна активно закупает его за рубежом, однако из-за географического положения российским поставщикам приходится конкурировать с продукцией из США и Канады. Несмотря на это, линейка отечественных товаров на мексиканском рынке продолжает расширяться.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты в апреле удвоили поставки одежды в Россию, доведя их совокупную стоимость до 3,99 миллиона долларов. Как свидетельствуют данные американской таможни, этот объём в 2,1 раза превышает прошлогодний апрельский показатель, хотя относительно марта зафиксирован спад на 17 процентов. Локомотивом роста выступила повседневная женская одежда — костюмы, пиджаки, платья, юбки, брюки, комбинезоны и шорты, — её экспорт взлетел очень существенно.