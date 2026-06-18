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18 июня, 10:28

«Ходячий скелет»: Звезда хоррора «Звонок» перед смертью весила 34 кг и жила на улице

Звезда хоррора «Звонок» Чейз перед смертью весила 34 кг и походила на скелет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ daveighc

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ daveighc

Американская актриса Дэйви Чейз, известная по роли в хорроре «Звонок», весила перед смертью всего 34 килограмма и жила в трущобах Лос-Анджелеса в палатке. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на семью артистки. Девушка оказалась в таких плачевных условиях из-за своих пагубных привычек, пояснили родственники.

Семья хотела отправить Чейз в реабилитационный центр в Коста-Рике, но девушка отказывалась и скрывалась от близких. Как выяснилось, перед самой смертью актриса попала в клинику с жутким истощением. Её вес едва достигал 34 килограммов. Она больше походила на «ходячий скелет». Именно экстремальное похудение буквально убило иммунитет голливудской звезды и приблизило её к смерти, уверены в семье.

Сейчас близкие предупреждают общественность, что некий молодой человек собирает деньги на якобы похороны Чейз. По их словам, этот «бойфренд» не имеет к девушке никакого отношения и неизвестно, куда пойдут средства.

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Накануне сообщалось, что американская актриса Дэйви Чейз, известная по фильму «Звонок» и мультфильму «Лило и Стич», умерла в 35 лет. Близкие говорили, что причиной её смерти стали менингит и инфекция крови, которые привели к септическим осложнениям и отказу организма.

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Татьяна Миссуми
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