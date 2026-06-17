Умерла от рака, но стала бессмертной: как клетки Генриетты Лакс живут и помогают людям в 2026 году

Сегодня про клетки HeLa слышали даже люди, которые никогда не интересовались биологией или медициной. Именно на них испытывали лекарства, изучали рак, вирусы, работу иммунитета, действие радиации и многое другое. Они помогли учёным там, где эксперименты на человеке были невозможны или слишком опасны.

Но мало кто знает, что за этой научной победой стоит реальная женщина по имени Генриетта Лакс. Она была молодой матерью, лечилась от рака шейки матки и умерла в 1951 году. А клетки, взятые из её опухоли, продолжили жить. Life.ru рассказывает, как благодаря одному человеку наука получила бесценный инструмент и почему имя этой женщины долго оставалось в тени.

Почему клетки Генриетты Лакс стали научной сенсацией?

Генриетта Лакс умерла в 1951 году, но её клетки продолжили жить в лабораториях по всему миру. Фото © ChatGPT

В начале 1950-х учёные уже мечтали выращивать человеческие клетки в лаборатории. Звучит просто, но на практике клетки быстро погибали. Их можно было наблюдать какое-то время, проводить отдельные опыты, но устойчивой культуры, которая жила бы долго и делилась снова и снова, не получалось. Всё изменилось после биопсии, проведённой Генриетте Лакс. Исследователь Джордж Гай получил образец её опухоли и заметил то, чего раньше почти не видел. Клетки не просто выживали, а росли с невероятной скоростью.

Так появилась HeLa — непрерывная линия «бессмертных» человеческих клеток, способных бесконечно делиться in vitro (проведение экспериментов или медицинских тестов в искусственных условиях, вне живого организма). Название составили из первых букв имени и фамилии Henrietta Lacks. Учёные наконец получили материал, который можно было размножать, пересылать, заражать вирусами, облучать, обрабатывать токсинами и лекарствами. Если часть клеток погибала, всегда можно было взять новую порцию и начать опыт заново.

Как клетки HeLa начали путешествовать по лабораториям всего мира?

Что такое клетки HeLa и почему одна пациентка стала научным прорывом 1950-х? Фото © ChatGPT

Сегодня живые клетки спокойно отправляют в специальные лаборатории и биобанки. В 1951 году всё выглядело куда менее привычно. Клетки Генриетты нужно было доставлять быстро, аккуратно и почти вручную, как правило, на самолёте. Пробирки заворачивали, сначала охлаждали, а потом держали в тепле, иногда стюарды и пилоты буквально носили их ближе к телу, чтобы сохранить нужную температуру. Если клетки перегревались или замерзали, партия погибала, и всё приходилось повторять. Но HeLa всё равно разлетались по миру. Их получали исследователи в разных городах и странах. Одни учёные делились ими с другими, те передавали дальше.

В какой-то момент клетки Генриетты стали жить собственной глобальной жизнью, уже почти не связанной с больничной палатой, где всё началось. Сами клетки воспринимались как подарок науке. Их называли драгоценными, с ними связывали надежды на победу над раком и другими болезнями. Но чем шире распространялись клетки HeLa, тем заметнее становилось молчание вокруг главного вопроса: кем была женщина, чьи клетки теперь работали на весь мир?

Почему о самой Генриетте почти никто не говорил?

Генриетта Лакс, чьи клетки HeLa стали одним из главных инструментов современной медицины. Фото © ChatGPT

Что удивительно, Генриетта Лакс не стала знаменитостью сразу после открытия «бессмертных клеток». Более того, долгое время широкая публика вообще не знала её имени. Джордж Гай выступал на телевидении, рассказывал о клетках, показывал колбы, объяснял, как исследования помогут изучить рак. Но имя пациентки не звучало, да и публика была настроена скептически, но об этом чуть позже.

Да, сегодня нам привычно говорить о согласии пациента, медицинской тайне, правах семьи и биоэтике. Но в середине XX века такие правила только начинали формироваться. Особенно если речь шла о бедных пациентах, темнокожих американцах и людях, у которых почти не было возможности спорить с больничной системой. В истории Генриетты Лакс наука была несправедливой... Клетки пациентки помогали миллионам людей, но сама она не знала, что часть её тела станет основой для будущих открытий. Так почему же открытие Джорджа поначалу не вызывало восторга?

При чём здесь «бессмертное» сердце цыплёнка?

Исследование в области «бессмертных клеток» 1912 года: как французкий хирург пытался изобрести средство от старения? Фото © ChatGPT

Чтобы понять, почему открытие HeLa сначала не вызвало огромного общественного восторга, нужно вспомнить другую историю. За несколько десятилетий до Генриетты Лакс мир уже слышал о «бессмертных» клетках. В 1912 году французский хирург Алексис Каррель заявил, что ему удалось вырастить в лаборатории ткань сердца цыплёнка. Клетки якобы продолжали жить, сокращаться и не собирались умирать. Пресса была в восторге, газеты писали о победе над старостью, о возможном бессмертии и новой эре в медицине.

Проблема была в том, что история с сердцем цыплёнка оказалось мифом. Помимо того что журналисты в своих материалах фантазировали о гигантских тканях, искусственно выращенных организмах и лабораториях, сам Каррель вовсе не был талантливым хирургом. Его взгляды были связаны с евгеникой, расизмом и мечтами о том, что продление жизни должно быть доступно не всем, а только «достойным». В итоге история о бессмертных клетках оказалась не медицинским прорывом, а идеей фикс, причём не очень хорошего человека. Вероятно, именно поэтому новость о HeLa поначалу не впечатлила публику.

Сегодня имя Генриетты Лакс знают во всём мире. О ней пишут книги, снимают фильмы, эту историю обсуждают на занятиях по биоэтике. Но было время, когда семья девушки добивалась признания и участия в решениях, связанных с использованием генетических данных HeLa. Это история не только о научном прорыве, но и о человечности, этике и страхе перед смертью, который нередко становиться двигателем прогресса. Что вы думаете об этой истории? Напишите в комментариях. А ещё рекомендуем прочитать о том, почему 2 часа сна так же опасны, как и 12!