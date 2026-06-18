В Великобритании погиб 1200-летний «дуб Робина Гуда»

1200-летний дуб в Шервудском лесу, связанный с легендами о Робин Гуде, вероятно, погиб. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на специалистов Королевского общества защиты птиц.

Представители заповедника назвали утрату «душераздирающей». Причиной гибели дерева стала многолетняя деградация почвы. Из-за постоянного потока туристов земля вокруг ствола сильно уплотнилась, поэтому дождевая вода перестала поступать к корням, лишив дуб влаги и питания.

Ранее слухи о смерти дерева неоднократно опровергались, однако теперь факт гибели подтверждён окончательно. В ближайшее время специалисты обследуют останки дуба, чтобы оценить его состояние и возможные риски для посетителей.

Ранее суд в Ньюкасле вынес приговор двум мужчинам, которые в сентябре 2023 года варварски уничтожили знаменитый платан, известный как «дерево Робин Гуда». 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм получили по 4 года и 3 месяца тюрьмы за то, что среди ночи спилили одно из самых фотографируемых деревьев Великобритании, расположенное в национальном парке Нортамберленд. Судья при рассмотрении дела подчеркнул, что главным мотивом преступления стало «чистое бахвальство».