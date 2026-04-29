29 апреля, 09:48

Россиянам рассказали, как вычислить аварийное дерево у себя во дворе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Ствол аварийного дерева имеет наклон 45-50 градусов

Обложка © Life.ru

Из-за апрельского снегопада и сильного ветра в Московском регионе множество деревьев упали на припаркованные машины. Как заранее выявить опасные деревья рядом со своим домом, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с 360.ru.

Первыми признаками опасности являются сильный наклон ствола (более 45-50 градусов), нарушение корней с поднятием землеоснования, полное усыхание или крупные сухие ветки без почек и листьев, поражение коры или её частичное отсутствие.

«Последний заключительный признак — это дупло в дереве, большое, очевидно заметное невооружённым глазом, трещины, расколы на стволе дерева. Это тоже может быть признаком того, что дерево может не выдержать, например, снежную шапку, которая сейчас из-за погодных условий возникла», — пояснил собеседник.

Слава Марлоу показал свою разбитую иномарку за 4,2 млн под упавшим деревом

Напомним, что в результате апрельского снегопада и сильных ветров в Москве шесть человек пострадали при падении деревьев. В общей сложности упали около 550 насаждений. Одной женщине в ходе такого инцидента переломило позвоночник.

