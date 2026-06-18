Ростех показал способный уклоняться от перехватчиков дрон Supercam S180
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Ростех представил беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Аппарат показали корреспонденту ТАСС.
БПЛА предназначен для воздушной разведки и сбора видеоданных.
Supercam S180 может автоматически добраться до заданного района без постоянного управления оператором.
Аппарат способен вести съёмку как днём, так и ночью.
Одной из ключевых особенностей разработчики называют возможность маневрировать и уходить от попыток перехвата.
Другие технические характеристики, включая дальность полёта и продолжительность работы, в приведённом сообщении не раскрываются.
Ранее российские бойцы начали применять новый отечественный дрон-перехватчик «Ёлка». Бойцы характеризуют новый БПЛА как очень эффективный. При этом разработчики рассчитали его полёт так, чтобы минимизировать вред гражданскому населению.
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