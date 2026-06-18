Ростех показал способный уклоняться от перехватчиков дрон Supercam S180

Ростех представил беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Аппарат показали корреспонденту ТАСС.

БПЛА предназначен для воздушной разведки и сбора видеоданных.

Supercam S180 может автоматически добраться до заданного района без постоянного управления оператором.

Аппарат способен вести съёмку как днём, так и ночью.

Одной из ключевых особенностей разработчики называют возможность маневрировать и уходить от попыток перехвата.

Другие технические характеристики, включая дальность полёта и продолжительность работы, в приведённом сообщении не раскрываются.

Ранее российские бойцы начали применять новый отечественный дрон-перехватчик «Ёлка». Бойцы характеризуют новый БПЛА как очень эффективный. При этом разработчики рассчитали его полёт так, чтобы минимизировать вред гражданскому населению.