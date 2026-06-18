Дешёвые тонометры провалили проверку: у части нашли опасную погрешность

Больше половины автоматических тонометров, проверенных Роскачеством, не имели регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Исследование охватило приборы 20 торговых марок из онлайн-аптек и маркетплейсов.

Необходимых документов не оказалось у 12 брендов. Без такого удостоверения устройство не может законно продаваться как медицинское изделие.

У трёх моделей — Morenna, Market и Arm Electronic — выявили погрешность выше допустимых ±3 мм рт. ст. Неточные показания могут привести к неправильной оценке артериального давления.

Регистрацию и соответствие требованиям по точности подтвердили у восьми брендов: Omron, B.Well, AND, Medcare, Microlife, Nissei, «СберЗдоровье» и «Армед».

Особое внимание эксперты обратили на недорогие устройства. Ни один из девяти тонометров стоимостью менее 1000 рублей не имел регистрационного удостоверения.

После публикации результатов магазины начали убирать часть моделей с нарушениями. Роспотребнадзор также потребовал ограничить продажу тонометров Morenna.

Покупателям рекомендуют перед приобретением проверять наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора и не ориентироваться только на низкую цену.