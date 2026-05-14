Почему тонометр врёт: 5 ошибок, которые приводят к неверному давлению

Домашний тонометр может показывать неверные результаты, если неправильно подобрать прибор или нарушать правила измерения давления. О самых частых ошибках и о том, как выбрать подходящий аппарат, Life.ru рассказала провизор аптеки «Столички» Наталья Калашникова.

На рынке представлены три типа приборов. Механические модели включают манжету, грушу для нагнетания воздуха и манометр со стрелкой. Давление измеряют с помощью фонендоскопа — пользователь или помощник прослушивает сердечные тоны.

Полуавтоматические устройства работают в электронном режиме. Воздух в манжету нагнетают вручную грушей, а показатели прибор обрабатывает автоматически. Результат отображается на дисплее. Такой тип не требует навыков прослушивания сердечных тонов, поэтому пользоваться им проще.

Автоматические тонометры полностью электронные — они самостоятельно нагнетают воздух и анализируют показатели. Эти модели особенно удобны для пожилых людей и тех, кто измеряет давление без посторонней помощи.

Для домашнего использования эксперт рекомендует выбирать автоматические или полуавтоматические модели. Механический тонометр требует определённых навыков и хорошего слуха, поэтому самостоятельно получить точный результат с ним бывает сложно, особенно людям старшего возраста.

Перед покупкой важно измерить окружность плеча. Неправильный размер манжеты напрямую влияет на точность измерений: слишком узкая завышает показатели, а слишком широкая — занижает.

Существуют четыре основных размера манжет: малые (детские) — для обхвата плеча 15–23 см, подходят детям и худощавым людям;

стандартные — для обхвата 22–33 см, подходят большинству пользователей;

крупные — для обхвата 32–43 см, рассчитаны на людей крупного телосложения;

универсальные — для обхвата 22–43 см.

Дополнительные функции помогают сделать измерения удобнее и точнее. Пациентам с аритмией подойдут модели с функцией определения нарушений ритма и усреднения нескольких последовательных измерений. Людям со слабым зрением стоит обратить внимание на тонометры с голосовым сопровождением, которые озвучивают этапы измерения и результаты. Функция памяти помогает отслеживать динамику давления и особенно удобна, если прибором пользуются несколько человек.

По словам провизора, тонометр чаще всего показывает неверные данные из-за ошибок во время измерения.

Измерение сразу после нагрузки

За 30 минут до процедуры нужно исключить физическую активность, кофеин, курение и другие факторы, повышающие давление. Отсутствие отдыха перед измерением

Перед процедурой желательно спокойно посидеть не менее пяти минут. Неправильное положение тела

Измерять давление нужно сидя, с опорой на спинку стула. Ноги должны стоять на полу и не быть скрещёнными, а рука — лежать на столе на уровне сердца. Неправильное наложение манжеты

Манжету размещают на 2–3 см выше локтевого сгиба, на голую руку. Между манжетой и плечом должен свободно проходить один палец. Одежда не должна пережимать руку. Разговоры и движения во время измерения

Во время замера нельзя разговаривать и двигаться — это напрямую влияет на точность результата.

При использовании механического тонометра стетоскоп устанавливают в локтевой ямке над местом пульсации артерии. Воздух нагнетают до уровня на 30–40 мм рт. ст. выше предполагаемого верхнего давления, а затем плавно выпускают.

Для электронных моделей достаточно нажать кнопку запуска и сохранять неподвижность до окончания измерения.

