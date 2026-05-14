Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 01:00

Почему тонометр врёт: 5 ошибок, которые приводят к неверному давлению

Провизор назвала ошибки, из-за которых тонометр показывает неправильное давление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Домашний тонометр может показывать неверные результаты, если неправильно подобрать прибор или нарушать правила измерения давления. О самых частых ошибках и о том, как выбрать подходящий аппарат, Life.ru рассказала провизор аптеки «Столички» Наталья Калашникова.

На рынке представлены три типа приборов. Механические модели включают манжету, грушу для нагнетания воздуха и манометр со стрелкой. Давление измеряют с помощью фонендоскопа — пользователь или помощник прослушивает сердечные тоны.

Полуавтоматические устройства работают в электронном режиме. Воздух в манжету нагнетают вручную грушей, а показатели прибор обрабатывает автоматически. Результат отображается на дисплее. Такой тип не требует навыков прослушивания сердечных тонов, поэтому пользоваться им проще.

Автоматические тонометры полностью электронные — они самостоятельно нагнетают воздух и анализируют показатели. Эти модели особенно удобны для пожилых людей и тех, кто измеряет давление без посторонней помощи.

Для домашнего использования эксперт рекомендует выбирать автоматические или полуавтоматические модели. Механический тонометр требует определённых навыков и хорошего слуха, поэтому самостоятельно получить точный результат с ним бывает сложно, особенно людям старшего возраста.

Смертельный коктейль в таблетнице: Терапевт назвал лекарства, которые нельзя принимать вместе
Смертельный коктейль в таблетнице: Терапевт назвал лекарства, которые нельзя принимать вместе

Перед покупкой важно измерить окружность плеча. Неправильный размер манжеты напрямую влияет на точность измерений: слишком узкая завышает показатели, а слишком широкая — занижает.

Существуют четыре основных размера манжет:

  • малые (детские) — для обхвата плеча 15–23 см, подходят детям и худощавым людям;
  • стандартные — для обхвата 22–33 см, подходят большинству пользователей;
  • крупные — для обхвата 32–43 см, рассчитаны на людей крупного телосложения;
  • универсальные — для обхвата 22–43 см.

Дополнительные функции помогают сделать измерения удобнее и точнее. Пациентам с аритмией подойдут модели с функцией определения нарушений ритма и усреднения нескольких последовательных измерений. Людям со слабым зрением стоит обратить внимание на тонометры с голосовым сопровождением, которые озвучивают этапы измерения и результаты. Функция памяти помогает отслеживать динамику давления и особенно удобна, если прибором пользуются несколько человек.

Ипликатор Кузнецова: Как учитель музыки изобрёл главный массажёр СССР, который его же и убил
Ипликатор Кузнецова: Как учитель музыки изобрёл главный массажёр СССР, который его же и убил

По словам провизора, тонометр чаще всего показывает неверные данные из-за ошибок во время измерения.

  1. Измерение сразу после нагрузки
    За 30 минут до процедуры нужно исключить физическую активность, кофеин, курение и другие факторы, повышающие давление.
  2. Отсутствие отдыха перед измерением
    Перед процедурой желательно спокойно посидеть не менее пяти минут.
  3. Неправильное положение тела
    Измерять давление нужно сидя, с опорой на спинку стула. Ноги должны стоять на полу и не быть скрещёнными, а рука — лежать на столе на уровне сердца.
  4. Неправильное наложение манжеты
    Манжету размещают на 2–3 см выше локтевого сгиба, на голую руку. Между манжетой и плечом должен свободно проходить один палец. Одежда не должна пережимать руку.
  5. Разговоры и движения во время измерения
    Во время замера нельзя разговаривать и двигаться — это напрямую влияет на точность результата.

При использовании механического тонометра стетоскоп устанавливают в локтевой ямке над местом пульсации артерии. Воздух нагнетают до уровня на 30–40 мм рт. ст. выше предполагаемого верхнего давления, а затем плавно выпускают.

Для электронных моделей достаточно нажать кнопку запуска и сохранять неподвижность до окончания измерения.

Как метеозависимым пережить падение давления и быть продуктивными: инструкция от врача для москвичей
Как метеозависимым пережить падение давления и быть продуктивными: инструкция от врача для москвичей

Ранее Life.ru рассказывал, что онлайн-покупка медицинских приборов и лекарств уже вошла в привычку. Этот формат экономит время и позволяет сравнивать цены. Однако вместе с удобством растёт риск нарваться на подделку или препарат с нарушенными условиями хранения. Важно уметь отличать оригинальное лекарство от фальсификата.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar