На позициях ВСУ в Доброполье и Новогришино расцвели «Герани»

Специалисты войск беспилотных систем нанесли удары по объектам Национальной гвардии Украины на территории Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России обнародовало видеокадры боевого применения беспилотников «Герань».

Удар «Герани» по ПВД и позициям оператов БПЛА ВСУ в ДНР. Видео © Минобороны России / Предоставлено Life.ru

Целями стали пункт временной дислокации одного из подразделений в районе населённого пункта Доброполье. Кроме того, поражены пункты управления вражескими беспилотными летательными аппаратами, расположенные возле села Новогришино.

На опубликованных ведомством кадрах зафиксированы моменты прилётов и последующая детонация. Работа велась операторами дронов-камикадзе, чьи атаки позволили нарушить систему управления и логистику противника на данном участке.

Также расчёты дронов-камикадзе «Герань» нанесли точный удар по производственному цеху в районе Чугуева Харьковской области, где противник занимался сборкой беспилотных аппаратов. Как доложили в Минобороны РФ, после попадания на объекте вспыхнул сильный пожар, иные детали операции не раскрываются