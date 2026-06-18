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18 июня, 10:41

На позициях ВСУ в Доброполье и Новогришино расцвели «Герани»

Минобороны РФ показало видео ударов «Геранями» по нацгвардии Украины в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Специалисты войск беспилотных систем нанесли удары по объектам Национальной гвардии Украины на территории Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России обнародовало видеокадры боевого применения беспилотников «Герань».

Удар «Герани» по ПВД и позициям оператов БПЛА ВСУ в ДНР. Видео © Минобороны России / Предоставлено Life.ru

Целями стали пункт временной дислокации одного из подразделений в районе населённого пункта Доброполье. Кроме того, поражены пункты управления вражескими беспилотными летательными аппаратами, расположенные возле села Новогришино.

На опубликованных ведомством кадрах зафиксированы моменты прилётов и последующая детонация. Работа велась операторами дронов-камикадзе, чьи атаки позволили нарушить систему управления и логистику противника на данном участке.

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Также расчёты дронов-камикадзе «Герань» нанесли точный удар по производственному цеху в районе Чугуева Харьковской области, где противник занимался сборкой беспилотных аппаратов. Как доложили в Минобороны РФ, после попадания на объекте вспыхнул сильный пожар, иные детали операции не раскрываются

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Юрий Лысенко
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