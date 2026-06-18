В Совфеде назвали возможное место проведения переговоров по Украине

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что выбор площадки для переговоров по Украине — вопрос второстепенный. Прежде чем обсуждать геолокацию, считает он, следует выяснить главное: хотят ли серьёзного диалога на Западе и в Киеве.

Сенатор в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что бывшие партнёры России, а ныне оппоненты, неоднократно демонстрировали двойственную позицию. По его словам, начинать разговор о месте встречи, не разобравшись в сути позиций сторон, опрометчиво и бесперспективно.

Политик подчеркнул, что подобный подход — лишь пустая потеря времени. Сначала необходимо получить чёткие сигналы о готовности к предметному разговору, и только затем подбирать конкретную страну для проведения встречи.

Карасин добавил, что вариантов площадок достаточно — многие государства третьего мира готовы предоставить свои территории для дипломатических контактов. Но технический выбор локации не имеет смысла без политической воли участников процесса.

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил трёхсторонние переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по Украине. По словам политика, сторонам следует встретиться и обсудить, как преодолевать последствия нынешнего конфликта.