Гарнизон ВСУ загнан в «оперативный мешок» за вокзалом в Константиновке

В Константиновке в ДНР российские военные загнали украиснких солдат в «оперативный мешок», сформировавшийся вблизи железнодорожного вокзала. Такие данные привёл советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Вклинились после железнодорожного вокзала по центру промки (промзоны — прим. Life.ru), таким образом зажали противника в нескольких многоэтажных домах, такой «оперативный мешок», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны РФ заявили,что штурмовые отряды Южной группировки войск РФ выбили украинских боевиков из 96 строений в Константиновке Донецкой Народной Республики. Наступательные манёвры в этом населённом пункте продолжаются. В юго-западном районе города сейчас завершают уничтожение блокированных сил противника.