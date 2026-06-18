Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 11:05

Гарнизон ВСУ загнан в «оперативный мешок» за вокзалом в Константиновке

Обложка © ТАСС / Александр Р

Обложка © ТАСС / Александр Р

В Константиновке в ДНР российские военные загнали украиснких солдат в «оперативный мешок», сформировавшийся вблизи железнодорожного вокзала. Такие данные привёл советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Вклинились после железнодорожного вокзала по центру промки (промзоны — прим. Life.ru), таким образом зажали противника в нескольких многоэтажных домах, такой «оперативный мешок», — подчеркнул он.

Российская армия освободила Рай-Александровку в ДНР
Российская армия освободила Рай-Александровку в ДНР

Ранее в Минобороны РФ заявили,что штурмовые отряды Южной группировки войск РФ выбили украинских боевиков из 96 строений в Константиновке Донецкой Народной Республики. Наступательные манёвры в этом населённом пункте продолжаются. В юго-западном районе города сейчас завершают уничтожение блокированных сил противника.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar