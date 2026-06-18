Власти заявили об отсутствии перебоев в поставках топлива на московские АЗС
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Поставка нефтепродуктов в столицу осуществляется в штатном режиме, все автозаправочные станции функционируют без перебоев. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», — говорится в публикации.
Минувшей ночью столица подверглась массовому налёту украинских беспилотников, несколько БПЛА смогли достичь московского НПЗ. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к ликвидации последствий атаки.
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