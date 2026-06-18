Грядёт сдвиг: Демограф оценил прогноз о сокращении населения Земли вдвое к 2064 году

Сокращение населения Земли вдвое уже к 2064 году выглядит крайне маловероятным сценарием, заявил директор Центра изучения стабильности и рисков ВШЭ, философ и демограф Андрей Коротаев, комментируя прогноз итальянских учёных. По его словам, подобная картина может быть реальной только для отдельных государств.

Речь идёт о небольшом числе стран. Для всего мира такой резкий спад населения в обозначенные сроки не выглядит убедительным. Эксперт добавил, что по прогнозам ООН естественная убыль населения в глобальном масштабе должна начаться ближе к концу 2080-х годов, хотя возможно, что этот процесс стартует раньше.

«Ближайшие годы рост населения Земли будет всё-таки продолжаться — хоть и фактически только за счёт тропической Африки», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Тем временем в России предложили специальную выплату для стимулирования рождаемости. По словам демографа, для роста рождаемости нужно выплачивать семьям сумму в размере стоимости 30 кв. м жилья.