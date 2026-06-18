Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 11:32

Грядёт сдвиг: Демограф оценил прогноз о сокращении населения Земли вдвое к 2064 году

Демограф Коротаев: Резкое сокращение населения возможно только у немногих стран

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Сокращение населения Земли вдвое уже к 2064 году выглядит крайне маловероятным сценарием, заявил директор Центра изучения стабильности и рисков ВШЭ, философ и демограф Андрей Коротаев, комментируя прогноз итальянских учёных. По его словам, подобная картина может быть реальной только для отдельных государств.

Речь идёт о небольшом числе стран. Для всего мира такой резкий спад населения в обозначенные сроки не выглядит убедительным. Эксперт добавил, что по прогнозам ООН естественная убыль населения в глобальном масштабе должна начаться ближе к концу 2080-х годов, хотя возможно, что этот процесс стартует раньше.

«Ближайшие годы рост населения Земли будет всё-таки продолжаться — хоть и фактически только за счёт тропической Африки», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

К 2050 году белые впервые перестанут быть большинством населения США
К 2050 году белые впервые перестанут быть большинством населения США

Тем временем в России предложили специальную выплату для стимулирования рождаемости. По словам демографа, для роста рождаемости нужно выплачивать семьям сумму в размере стоимости 30 кв. м жилья.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar