Белоусов приехал в командный пункт «северян» в зоне СВО и заслушал доклады

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в ходе рабочей поездки в командный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов приехал к группировке «Север» и заслушал доклады с передовой. Видео © Макс / Минобороны РФ

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру о продвижении российских подразделений на линии боевого соприкосновения и действиях противника. Также Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим «Севера», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что единый контур разведывательно-ударных комплексов внедрят во все группировки российских войск к сентябрю. По его словам, система сейчас завершает боевую апробацию. Она объединяет должностных лиц от взвода до соединения и позволяет мгновенно передавать разведданные для нанесения ударов.