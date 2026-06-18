Белоусов приехал в командный пункт «северян» в зоне СВО и заслушал доклады
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Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в ходе рабочей поездки в командный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов приехал к группировке «Север» и заслушал доклады с передовой. Видео © Макс / Минобороны РФ
Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру о продвижении российских подразделений на линии боевого соприкосновения и действиях противника. Также Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим «Севера», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что единый контур разведывательно-ударных комплексов внедрят во все группировки российских войск к сентябрю. По его словам, система сейчас завершает боевую апробацию. Она объединяет должностных лиц от взвода до соединения и позволяет мгновенно передавать разведданные для нанесения ударов.
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