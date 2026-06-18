Школьница из Симферополя выиграла ЧМ по детскому фитнесу в двух категориях

Школьница из Симферополя Марианна Ковалевская впервые в истории выиграла чемпионат мира по детскому фитнесу сразу в двух категориях, сообщает Mash на спорте.

Школьница из Крыма взяла два золота и вошла в историю турнира по детскому фитнесу. Видео © Telegram / Mash на спорте

По данным источника, спортсменка победила в номинациях «акробатика» и «функционалка». Утверждается, что отдельные судьи, представлявшие Украину, занизили ей оценки, однако это не помешало россиянке опередить ближайшую соперницу на одно очко.

После этой победы Марианна стала единственной в России трёхкратной чемпионкой мира. Девочка тренируется под руководством отца Сергея Ковалевского и за последние годы добилась результатов не только в фитнесе, но и в акробатике, фигурном катании, кроссфите и пауэрлифтинге.

Ранее российская бильярдистка Диана Миронова одержала победу на чемпионате мира в свободной пирамиде. Соревнования прошли в Сургуте с 6 по 12 июня. В финале девушка обыграла соотечественницу Элину Нагулу со счётом 6:2.