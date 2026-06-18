Месси вышел на матч с Алжиром в форме с четырьмя особыми патчами

На чемпионате мира по футболу в 2026 году у капитана сборной Аргентины Лионеля Месси самая необычная и титулованная игровая форма — на ней размещены сразу четыре специальных нашивки.

На правом рукаве расположены два патча: стандартный «Участник ЧМ-2026», который есть у всех игроков турнира, а также нашивка «Наследие», которой отмечаются футболисты, участвовавшие в пяти и более мировых первенствах. Помимо него, этот патч получили только два игрока на турнире: голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Также на груди у всей аргентинской команды — патч действующего чемпиона мира. А на левой руке, под капитанской повязкой Месси скрыт самый незаметный, но при этом самый престижный знак — Золотой мяч, который вручают лучшему игроку предыдущего чемпионата мира.

Ранее аргентинский футболист Лео Месси, оформивший хет-трик в матче против сборной Алжира, не смог сдержать слёз после финального свистка. Как выяснилось позднее, его эмоциональный срыв был вызван вовсе не радостью от победы или спортивными переживаниями, а серьёзными проблемами со здоровьем, с которыми столкнулся его отец. Отец Месси испытывает недомогание уже на протяжении длительного времени — ещё с прошлого года. Зимой у мужчины случился сердечный приступ, а на текущей неделе его состояние, к сожалению, ухудшилось.