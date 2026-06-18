Путин призвал рассчитываться в нацвалютах при сделках РФ со странами АСЕАН

Россия и страны — участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уже готовы перейти на проведение финансовых операций при помощи нацвалют, для этого есть необходимые ресурсы. В этом заверил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам саммита РФ — АСЕАН.

«Важно переходить в финансовых расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять оставшиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что главы делегаций саммита Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию. Документ утвердили на встрече в Казани. В декларации закреплены общие подходы России и государств ассоциации к международным вопросам, а также направления дальнейшего сотрудничества.