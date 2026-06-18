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18 июня, 12:13

Россия и АСЕАН договорились сотрудничать в сфере морской безопасности

Обложка © Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Обложка © Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Россия и страны АСЕАН договорились развивать сотрудничество в сфере морской безопасности. Соответствующие положения вошли в Казанскую декларацию, принятую по итогам саммита.

Стороны намерены вместе противостоять пиратству, вооружённым нападениям на суда и угрозам критически важной подводной инфраструктуре.

В документе также говорится о необходимости поддерживать безопасность и стабильность на море, свободу судоходства и полётов.

В Казани пройдёт саммит Россия — АСЕАН: детали программы
В Казани пройдёт саммит Россия — АСЕАН: детали программы

Отдельным направлением станет изучение морского биоразнообразия и устойчивое использование природных ресурсов.

Россия и государства Юго-Восточной Азии планируют укреплять диалог по традиционным и новым вызовам безопасности.

Кроме того, участники саммита подтвердили намерение развивать отношения на основе взаимного доверия и уважения.

Казанская декларация охватывает сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индийском океане и Евразии.

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Марина Фещенко
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