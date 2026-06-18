Россия и АСЕАН договорились сотрудничать в сфере морской безопасности
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Россия и страны АСЕАН договорились развивать сотрудничество в сфере морской безопасности. Соответствующие положения вошли в Казанскую декларацию, принятую по итогам саммита.
Стороны намерены вместе противостоять пиратству, вооружённым нападениям на суда и угрозам критически важной подводной инфраструктуре.
В документе также говорится о необходимости поддерживать безопасность и стабильность на море, свободу судоходства и полётов.
Отдельным направлением станет изучение морского биоразнообразия и устойчивое использование природных ресурсов.
Россия и государства Юго-Восточной Азии планируют укреплять диалог по традиционным и новым вызовам безопасности.
Кроме того, участники саммита подтвердили намерение развивать отношения на основе взаимного доверия и уважения.
Казанская декларация охватывает сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индийском океане и Евразии.
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