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18 июня, 12:32

Путин: В России обучаются порядка пяти тысяч студентов из стран АСЕАН

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В высших учебных заведениях России обучаются порядка пяти тысяч граждан стран АСЕАН. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления по итогам саммита РФ и ассоциации в Казани.

«Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии в подготовке национальных кадров», — сказал глава государства. Весомый вклад в это вносит Центр АСЕАН при МГИМО, подчеркнул президент.

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Ранее Владимир Путин призвал переходить на национальные валюты в расчётах по сделках со странами АСЕАН. По словам президента, у всех указанных государств уже есть такие возможности.

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Матвей Константинов
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