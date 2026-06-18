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18 июня, 12:45

Жительницам Ирландии разрешат не думать три дня перед абортом

Ирландский парламент проголосовал за отмену трёхдневного ожидания при аборте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

В Ирландии могут отменить трёхдневный срок между первичной консультацией и прерыванием беременности на сроке до 12 недель, который был утверждён как шаг к полному запрету абортов в стране. Сейчас пациентка может сразу попросить провести процедуру медикаментозного прерывания беременности. Об этом пишет The Guardian.

Парламент Ирландии проголосовал за отмену обязательного срока в три дня. По мнению законодателей, это «ненужное ограничение», которое ущемляет права женщин. Инициатива была выдвинута партией «Шинн Фейн». Её одобрили во втором чтении большинством голосов (86 против 70). В случае прохождения документа по всем стадиям законотворчества нововведение начнёт действовать в конце текущего года или в начале следующего.

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Татьяна Миссуми
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