Жительницам Ирландии разрешат не думать три дня перед абортом

В Ирландии могут отменить трёхдневный срок между первичной консультацией и прерыванием беременности на сроке до 12 недель, который был утверждён как шаг к полному запрету абортов в стране. Сейчас пациентка может сразу попросить провести процедуру медикаментозного прерывания беременности. Об этом пишет The Guardian.

Парламент Ирландии проголосовал за отмену обязательного срока в три дня. По мнению законодателей, это «ненужное ограничение», которое ущемляет права женщин. Инициатива была выдвинута партией «Шинн Фейн». Её одобрили во втором чтении большинством голосов (86 против 70). В случае прохождения документа по всем стадиям законотворчества нововведение начнёт действовать в конце текущего года или в начале следующего.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что свыше 46 тысяч россиянок, находившихся перед репродуктивным выбором, в 2025 году отказались от прерывания беременности после бесед с врачами.