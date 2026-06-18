«Эпштейн придёт в 3 часа ночи»: Скандальная игра финансиста-педофила добралась до российских детей

Скандальная игра про Джеффри Эпштейна появилась у российских школьников. Дети и подростки начали играть в браузерную игру «Пять ночей у Эпштейна» — она сделана по мотивам известного хоррора про «Фредди». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В официальных магазинах игры нет, дети находят её через соцсети и другие сайты. По сюжету, игрок находится на острове Эпштейна и должен пережить пять ночей, прячась от самого финансиста. Нужно следить за камерами, экономить ресурсы и отвлекать преследователя. Главная фраза: «Эпштейн придёт за тобой в 3 часа ночи».

В игре также появляются Дональд Трамп и Стивен Хокинг — это отсылка к реальным материалам дела. Использованы и реальные фото с обысков на острове Эпштейна. В США игра уже вызвала скандал. Критики говорят, что разработчики превратили реальные преступления и страдания жертв в развлечение для подростков. Доступ к игре на некоторых сайтах уже начали ограничивать.

Ранее Life.ru писал, что ВВС Великобритании, чтобы скрыть еще большую причастность к делам Эпштейна, уничтожили часть архива, где хранились данные о его перелётах. Полиция Лондона начала пересмотр дел о торговле людьми, связанных с Эпштейном, около трёх месяцев назад. В ходе проверки выяснилось, что часть возможных улик уже уничтожена — согласно внутренним инструкциям ведомств.