«Девятиликий Янус»: Бывший охранник Ельцина рассказал, как разочаровался в нём

Бывший начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков признался, что кардинально поменял своё мнение о политике ещё до выборов в 1996 году. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я всегда говорю, что если бог Янус двуличен, то Ельцин для меня — девятиликий Янус. Он регулярно менял свою физиономию», — пояснил собеседник издания.

Коржаков охранял Ельцина, начиная с 1985 года. По его словам, поворотным стал события «чёрного октября» 1993 года, когда политик отдал приказ палить из танков по Белому дому. Коржаков уверен, что это был самый жуткий политический кризис той поры между его «начальником» и депутатами Верховного Совета (ВС), который прокатился волной по всей стране.

Ранее 24-летняя Мария Юмашева, внучка Бориса Ельцина, показала новые снимки со своим возлюбленным Глебом Березовским. Пара устроила фотосессию в ретростиле. До романа с Глебом девушка долгое время состояла в отношениях с футболистом Фёдором Смоловым. Теперь её избранником стал младший сын Бориса Березовского.