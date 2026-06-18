«Полное фиаско США»: Зачем Трамп предложил России и КНР сократить ядерные арсеналы

Американист Рафаэль Ордуханян назвал предложение Дональда Трампа о трёхстороннем сокращении ядерных арсеналов с Россией и Китаем не более чем отвлекающим манёвром. По его оценке, Вашингтон пытается переключить внимание мирового сообщества с провалов на Ближнем Востоке.

Собеседник «Газеты.ru» считает, что Москва не станет всерьёз рассматривать эту инициативу, поскольку Штаты «предлагают глупость». Политолог убеждён, что Кремль не заинтересован в подобных переговорах на предлагаемых условиях.

Эксперт также обратил внимание на технологическое отставание Соединённых Штатов в ядерной сфере. Он привёл данные, согласно которым 80–90% российского потенциала — это новые разработки, включая подводные лодки и стратегические ракеты.

В то же время американская триада, по его словам, серьёзно устарела: за последние 15–20 лет в строй введено лишь две атомные субмарины, а ключевая ракета Minuteman III эксплуатируется уже полвека.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, что США хотят ядерной сделки с Россией и Китаем. По словам политика, Штаты имеют самый большой ядерный арсенал, РФ занимает второе место, а КНР стремительно его увеличивает. Глава Белого дома подчеркнул, что такое количество оружия избыточно и опасно.