Путин поздравил россиян с наступающим Сабантуем

Российский президент Владимир Путин поздравил сограждан с наступающим праздником Сабантуй, который является традиционным для жителей Татарстана и Башкирии. С торжественной речью политик выступил по итогам саммита Россия – АСЕАН в Казани.

«Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим», – сказал лидер страны.

Кроме того, президент заверил, что участникам саммита Россия — АСЕАН стоит задержаться в Казани и увидеть своими глазами, как отмечается традиционный татарский и башкирский праздник Сабантуй, который состоится в городе 20 июня.