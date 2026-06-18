Боец СВО Фанни принял огонь на себя, чтобы раскрыть позицию ВСУ
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Снайпер подразделения «БАРС-37» группировки войск «Днепр» с позывным Фанни в ходе СВО принял огонь на себя, чтобы выявить позиции противника. Российский военнослужащий вспомнил, как ВСУ открыли по нему огонь из пулемёта, а пули взрывались прямо над ним.
«Был случай такой очень интересный, в моментах страшный...» — признался боец ВС РФ в беседе с RT.
Фанни рассказал, что вместе с товарищем начал стрелять по доту, чтобы спровоцировать противника на ответный огонь. Так военнослужащие пытались определить, откуда именно ведётся стрельба. После этого бойцы смогли выявить позицию украинских войск и передать данные для дальнейших действий.
Ранее на СВО командир взвода снайперов 428-го полка группировки «Центр» отказался от эвакуации после осколочного ранения. Вместо этого боец с позывным Рус продолжил прикрывать ключевую трассу снабжения российских войск в Днепропетровской области.
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