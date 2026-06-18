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18 июня, 13:43

Боец СВО Фанни принял огонь на себя, чтобы раскрыть позицию ВСУ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Снайпер подразделения «БАРС-37» группировки войск «Днепр» с позывным Фанни в ходе СВО принял огонь на себя, чтобы выявить позиции противника. Российский военнослужащий вспомнил, как ВСУ открыли по нему огонь из пулемёта, а пули взрывались прямо над ним.

«Был случай такой очень интересный, в моментах страшный...» — признался боец ВС РФ в беседе с RT.

Фанни рассказал, что вместе с товарищем начал стрелять по доту, чтобы спровоцировать противника на ответный огонь. Так военнослужащие пытались определить, откуда именно ведётся стрельба. После этого бойцы смогли выявить позицию украинских войск и передать данные для дальнейших действий.

Три окопа, дроны и гранаты: Двое бойцов ВС РФ 45 дней держали позиции
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Ранее на СВО командир взвода снайперов 428-го полка группировки «Центр» отказался от эвакуации после осколочного ранения. Вместо этого боец с позывным Рус продолжил прикрывать ключевую трассу снабжения российских войск в Днепропетровской области.

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Борис Эльфанд
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