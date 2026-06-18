Стало известно, почему фон дер Ляйен достала «военный» гардероб

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала чаще появляться на публике в одежде цвета хаки. По данным портала Euractiv, таким образом она подчёркивает важность военных вопросов для Евросоюза.

«Когда она говорит о войне или обороне, она определённо связывает это с цветом хаки», — заявила имиджевый консультант бельгийского агентства Comme un Image Лили Верхэген.

С сентября 2024 года, по подсчётам Euractiv, глава ЕК более 18 раз выбирала пиджаки этого оттенка. Как пишет портал, такой выбор гардероба отражает приоритет оборонной тематики в текущий срок полномочий фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают возможные изменения в структуре дипломатической службы, на фоне которых усилилось внимание к роли главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного дипломата ЕС Каи Каллас. Отношения между Европейской службой внешних действий и Еврокомиссией в Брюсселе накаляются. Конфликт влияет на разграничение полномочий в области внешней политики.