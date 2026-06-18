МИД Израиля порвал отношения с Каллас из-за сравнения режима с апартеидом в ЮАР

МИД Израиля разрывает все связи с главой Евродипломатии Каей Каллас из-за её «антиизраильской» риторики. Об этом заявил нлава внешнеполитического ведомства Гидеон Саар. Политик указал на её сравнение политического режима в еврейском государстве с расистким апартеидом, который многие годы существовал в Южно-Африканской Респблике.

«Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству», — написал Саар.

Ранее МИД Израиля вызвал посла Белоруссии в Тель-Авиве Юрия Ярошевича. Причиной стало заявление президента республики Александра Лукашенко, который призвал ЦАХАЛ действовать «осторожнее» в зоне вооружённого конфликта. Глава государства указал на большое количество жертв в регионе и напомнил о холокосте.