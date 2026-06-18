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Регион
18 июня, 13:37

МИД Израиля порвал отношения с Каллас из-за сравнения режима с апартеидом в ЮАР

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

МИД Израиля разрывает все связи с главой Евродипломатии Каей Каллас из-за её «антиизраильской» риторики. Об этом заявил нлава внешнеполитического ведомства Гидеон Саар. Политик указал на её сравнение политического режима в еврейском государстве с расистким апартеидом, который многие годы существовал в Южно-Африканской Респблике.

«Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству», — написал Саар.

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Ранее МИД Израиля вызвал посла Белоруссии в Тель-Авиве Юрия Ярошевича. Причиной стало заявление президента республики Александра Лукашенко, который призвал ЦАХАЛ действовать «осторожнее» в зоне вооружённого конфликта. Глава государства указал на большое количество жертв в регионе и напомнил о холокосте.

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Матвей Константинов
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