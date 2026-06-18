«Работаем, пашем»: Выбывший до конца сезона Акинфеев показал тренировки после травмы

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает лечение после травмы, полученной 4 апреля в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1). Он показал фанатам, как восстанавливает здоровье при помощи специальных упражнений, а также признался, что этим летом ему будет явно не до отпуска.

Акинфеев восстанавлвиается после травмы. Видео © Telegram / Игорь Акинфеев #35

«Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего — работаем, пашем. Всё будет хорошо. И всем спасибо за поддержку», — написал футболист в телеграм-канале.

На видео 40-летний спортсмен выглядит бодро. Он показывает серию упражнений, а также говорит поклонникам: «Делай так неделю, и спина болеть не будет». В комментариях пользователи восхитились упорству капитана ЦСКА и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ещё в апреле Акинфеев получил травму в матче чемпионата России с тольяттинским «Акроном». Сообщалось, что из-за проблем со здоровьем спортсмен не сможет помочь команде до конца текущего сезона. Акинфеев рассказал, что борется с воспалением после травмы, у него постоянно поднимается температура и чувствуются резкие боли.