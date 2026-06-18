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18 июня, 14:11

Хегсет не остался обсуждать Украину с министрами обороны НАТО и вынудил Рютте отдуваться

Рютте: Хегсет не остался обсуждать Украину с коллегами по НАТО из-за расписания

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава Пентагона Пит Хегсет не остался до конца переговоров министров обороны НАТО, а также не пришёл на заседание контактной группы по поставкам оружия Украине. Оправдываться за чиновника пришлось генсеку НАТО Марку Рютте на пресс-конференции после встречи министров обороны блока.

«Министр Хегсет прибыл в 09:30, и он уехал примерно в 11:15. То есть он участвовал в большей части дебатов, почти 2 часа. Мы знали заранее, что он должен был уехать раньше из-за своего расписания», — пояснил Рютте журналистам.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевым результатом предстоящего саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников дальнейшей поддержке Украины. Он рассчитывает, что союзники согласуют новые пакеты военной помощи Киеву.

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Татьяна Миссуми
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