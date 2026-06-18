Отдых на юге России состоится: Вице-премьер Чернышенко не теряет оптимизма

Туристический сезон на юге России обязательно состоится. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

При этом окончательный формат отдыха и возможные ограничения будут зависеть от решений региональных властей, указал вице-премьер.

«В каком масштабе и с какими ограничениями — ориентируемся на действия местных властей, всю необходимую поддержку обеспечим», — сказал Чернышенко.

По его словам, федеральные власти готовы оказать регионам необходимую помощь при организации летнего сезона.

Какие именно территории могут столкнуться с ограничениями, в приведённом сообщении не уточняется. Местные администрации будут принимать решения с учётом текущей обстановки и требований безопасности.