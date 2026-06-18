Отдых на юге России состоится: Вице-премьер Чернышенко не теряет оптимизма
Чернышенко заявил, что туристический сезон на юге России состоится
Туристический сезон на юге России обязательно состоится. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.
При этом окончательный формат отдыха и возможные ограничения будут зависеть от решений региональных властей, указал вице-премьер.
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«В каком масштабе и с какими ограничениями — ориентируемся на действия местных властей, всю необходимую поддержку обеспечим», — сказал Чернышенко.
По его словам, федеральные власти готовы оказать регионам необходимую помощь при организации летнего сезона.
Какие именно территории могут столкнуться с ограничениями, в приведённом сообщении не уточняется. Местные администрации будут принимать решения с учётом текущей обстановки и требований безопасности.
Ранее в АТОР посоветовали Карелию и Байкал как альтернативу отдыху на юге, а также как замену заграничным курортам. Еще одна точка притяжения — Калининградская область.
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