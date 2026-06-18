Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за «подхода к России»

Президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB), гражданин Швеции Хенрик Нильссон покинул пост по собственному желанию, так как разошёлся во мнении с членами организации по поводу участия в соревнованиях представителей России. Об этом сообщает телеканал SVT.

«У большинства членов комитета есть своё мнение, а у меня противоположная точка зрения на подход к России. Хотя я уважаю и считаю, что в руководстве организации должны быть разные мнения, я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем направлении», — пояснил Нильссон.

Нильссон возглавил FIB в 2024 году, в это время команды из РФ уже не имели права участвовать в мировых состязаниях. При этом ближайший ЧМ по хоккею с мячом, намеченный на 2027 год, отменили из-за финансовых трудностей на фоне отсутствия России в списке сборных.

Ранее сообщалось, что сборная России по гонкам с препятствиями нацелилась на участие в летних Играх 2032 года в Брисбене. Данный вид спорта представляет собой кросс по пересечённой местности с преодолением как естественных, так и искусственных барьеров. Классическая дистанция варьируется от 5 до 15 километров.