Экс-глава польского правительства Матеуш Моравецкий признался, что предпочитает видеть в танках украинских военных, а не своих соотечественников. Таким образом политик отреагировал на призыв кандидата в премьеры от партии «Право и справедливость» Пшемыслава Чарнека остановить военные поставки киевскому режиму после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

«Я не согласен с блокированием военной помощи. Я предпочитаю, чтобы в украинских танках погибали украинские солдаты, а не польские солдаты в польских танках», — заявил Моравецкий в эфире радиостанции RMF24.

Вместе с тем он подверг критике действующего премьера Дональда Туска. По мнению экс-главы кабмина, нынешнему руководству не хватает напористости в диалоге с Киевом.

Согласно официальным данным Варшавы, за период с февраля 2022-го по июль 2025 года республика израсходовала на поддержку Украины почти 5% ВВП. Поставки вооружений за это время оцениваются в 4-5 миллиардов долларов.

Напомним, что отношения Варшавы и Киева осложняются из-за событий Волынской резни. В конце мая в них произошла очередная эскалация из-за решения перезахоронить в Киеве останки деятелей УПА*, а также назвать в честь этой организации одно из подразделений ВСУ. Польская сторона потребовала от киевского режима в сжатые сроки пересмотреть решение о наименовании одного из подразделений ВСУ в память об УПА*, а пресс-секретарь президента республики Рафал Лескевич обратился к Зеленскому с прямым призывом изменить это название.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.