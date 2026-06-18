Картаполов: ЯО на территории Финляндии станет приоритетной целью оружия России

Вступление Финляндии в НАТО не повысило её безопасность, а наоборот — создало серьёзные проблемы. Такую оценку озвучили депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Михаил Романов, комментируя Life.ru последствия смены внешнеполитического курса Хельсинки.

После вступления Финляндии в НАТО её безопасность резко уменьшилась. Реальных преференций от этого шага она не получила, а вот серьёзные проблемы приобрела. Теперь финнам диктует условия натовское руководство, и они вынуждены соглашаться с ними в угоду этим псевдорекомендациям, по сути, прямому шантажу, меняя своё законодательство. Андрей Картаполов Депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по обороне

Особую тревогу, по словам Картаполова, вызывает возможное размещение ядерного оружия альянса на финской территории. Места его хранения, предупредил депутат, станут приоритетными целями для российского оружия соответствующего класса — со всеми вытекающими последствиями.

«Наличие чужого ядерного оружия на своей территории никогда не повышало безопасность», — подчеркнул он.

Его коллега Михаил Романов назвал решение Хельсинки недальновидным. Финляндия не является ядерной державой, тогда как Россия обладает одним из самых мощных ядерных арсеналов в мире и его задействование нельзя исключать, если возникнет прямая угроза.

Что касается последствий, на мой взгляд, ни к чему серьёзному это не приведёт. Это всего лишь продавленное Западом решение, цель которого — попытаться психологически ослабить Российскую Федерацию. Но наш президент неоднократно заявлял, что Россия готова к любым вызовам и даст достойный ответ на поле боя. Михаил Романов Депутат Госдумы

В Госдуме уверены: попытка Запада расширить НАТО на северо-восток не достигнет цели, а сама Финляндия лишь потеряла часть суверенитета, вынужденно подстраиваясь под диктат альянса.

Напомним, накануне финский парламент большинством голосов отменил действовавший почти сорок лет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Инициативу поддержали 125 депутатов, против высказался 61, ещё 13 отсутствовали на заседании. Правительство страны объяснило такой шаг необходимостью усилить обороноспособность с учётом текущей геополитической нестабильности и членства в НАТО.