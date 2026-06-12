Путин рассказал, зачем Швеция и Финляндия вошли в НАТО после 2022 года

Некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года, рассчитывая «урвать свой кусок пирога» в случае поражения России, но решение было поспешным. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО.

«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались. Теперь поняли, что это невозможно, это задача, которую невозможно решить», — сказал президент.

Некоторые страны были настолько окрылёнными мыслью о нанесении РФ стратегического поражения, что решили присоединиться к НАТО, надеясь принять участие в «разделе пирога». Здесь они несколько поторопились, указал российский политик.