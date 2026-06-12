Путин рассказал, зачем Швеция и Финляндия вошли в НАТО после 2022 года
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Некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года, рассчитывая «урвать свой кусок пирога» в случае поражения России, но решение было поспешным. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО.
«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались. Теперь поняли, что это невозможно, это задача, которую невозможно решить», — сказал президент.
Некоторые страны были настолько окрылёнными мыслью о нанесении РФ стратегического поражения, что решили присоединиться к НАТО, надеясь принять участие в «разделе пирога». Здесь они несколько поторопились, указал российский политик.
Ранее Владимир Путин напомнил, что никому за всю историю не удавалось разгромить Россию, нанеся ей стратегическое поражение. При этом он отметил, что западные страны до сих пор верят в возможность такого сценария, надеясь довести войну до победного конца.
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