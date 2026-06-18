Путин поблагодарил лидера Вьетнама за поздравление с Днём России

Президент России Владимир Путин передал слова благодарности генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама и президенту страны То Ламу за поздравительное послание ко Дню России. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«С теплотой вспоминаю встречу с товарищем То Ламом в мае прошлого года в Москве. Получил его поздравительное послание по случаю Дня России и просил бы передать слова искренней признательности», — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что в этом году у него состоялись встречи с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом и бывшим премьер-министром Фам Минь Тинем. Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между РФ и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани, провёл встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что Вьетнам является давним и надёжным партнёром России, а также отметил, что их отношения выходят за рамки обычного партнёрства и носят союзнический характер. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены ещё в 1950 году, а в 2012 году они были повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.