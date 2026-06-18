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18 июня, 14:48

В Китае представили разведывательный микродрон в виде комара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kwangmoozaa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kwangmoozaa

В Китае продолжается разработка разведывательных микродронов. Как сообщает China army, в национальном университете оборонных технологий КНР представили бионический аппарат размером с комара, предназначенный для скрытной разведки и спецопераций.

Вес новинки — менее 0,3 грамма. Беспилотник имитирует полёт насекомого, совершая около 500 взмахов крыльями в секунду. Несмотря на миниатюрные размеры, на устройство можно установить оборудование для выполнения шпионских миссий, что обеспечивает высокую скрытность и возможность проникать на объекты, недоступные для других средств.

Вместе с тем разработчикам пока не удалось решить проблему с малым ресурсом батарей — «комар» может находиться в воздухе недолго. Кроме того, из-за крайне малого веса сильный ветер способен снести его или сбить с курса.

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Ранее «Ростех» представил разведывательный беспилотник Supercam S180 с возможностью уклоняться от дронов-перехватчиков. Аппарат автоматически достигает района, ведёт дневную и ночную съёмку и манёврирует при угрозе перехвата.

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Анастасия Никонорова
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