Россиянка выходила возлюбленного после серьёзного ДТП, а он избил её и обокрал

Жительница Улан-Удэ попала со своим молодым человеком Спартаком в страшную автоаварию, после которой бойфренд мог остаться «овощем» или умереть. Однако девушка не бросила парня, а нашла деньги и силы, чтобы полтора года выхаживать его. Однако вместо благодарности «пациент» избил её, бросил и скрылся с деньгами. Историей делится Baza.

Россиянка выхаживала парня, но он её брсил и избил. Видео © Telegram / Baza

Автокатастрофа случилась в прошлом году. Парень Марии оказался на грани жизни и смерти. Тогда девушка через свой блог собрала большую денежную сумму на его лечение, и через полтора года поставила на ноги. Мария отметила, что ещё в период болезни возлюбленный проявлял агрессию, но потом извинялся и ссылался на тяжёлый период в жизни.

Россиянка выхаживала парня, но он её брсил и избил. Фото © Telegram / Baza

Последней каплей стало то, что парень жестоко избил девушку и уехал с деньгами. Пара рассталась, а лечение было остановлено. Но недавно Мария узнала, что семья Спартака неожиданно купила дом в Ставрополье за 8 миллионов рублей. Пострадавшая уверена, у родственников молодого человека таких денег никогда не было. Она подсчитала, что лечение обошлось её экс-бойфренду в 5 миллионов, хотя средств было собрано больше, и они шли на карты родственников парня. Мария не исключила, что родня забрала чатсь суммы и купила на них недвижимость.

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