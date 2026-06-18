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18 июня, 14:56

Устроившего поножовщину в челябинском храме переведут из СИЗО в психбольницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Мужчину, утроившего поножовщину в одном из храмов Челябинска, переведут из следственного изолятора в психоневрологическую больницу. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Центрального районного суда города.

«Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый переведен из следственного изолятора в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу №1 Челябинской области на срок до 15 июля», — приводит заявление РИА «Новости».

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Напомним, всё произошло в феврале. Мужчина во время утренней службы напал с ножом на послушницу и прихожанку одного из храмов в Челябинске. Пострадали два человека, виновника задержали. Известно, что он состоит на учёте в специализированном медучреждении.

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Матвей Константинов
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