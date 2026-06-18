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Регион
18 июня, 15:09

Володин заявил о срыве планов по сдерживанию России в ходе СВО

Вячеслав Володин. © Обложка © Life.ru

Вячеслав Володин. © Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция сорвала планы Запада по сдерживанию России. Об этом он написал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Со своей стороны, ещё более сплотившись, надо делать всё для поддержки наших солдат и офицеров, проведения СВО», — подчеркнул парламентарий. По его словам, проведение СВО позволило пресечь попытки противников страны, направленные на её ослабление и сдерживание.

Стубб считает, что конфликт на Украине продлится ещё минимум три-четыре месяца
Стубб считает, что конфликт на Украине продлится ещё минимум три-четыре месяца

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские власти придерживаются позиции, направленной на продолжение боевых действий на Украине. При этом, по его словам, они исходят из ошибочного предположения, что ситуация на фронте складывается в пользу украинских вооружённых формирований, что, как подчеркнул Ушаков, абсолютно не соответствует действительности. Он отметил, что это заблуждение лежит в основе их настойчивого желания не прекращать конфликт.

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Анастасия Никонорова
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