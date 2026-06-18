«Не больше Бельгии и Нидерландов»: Рютте решил высказаться о географии РФ и ошибся в 237 раз

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление, которое может поразить любого, кто хоть немного знаком с географией. Сравнивая Россию с Бельгией и Нидерландами, он попытался подчеркнуть силу стран Бенилюкса, но тут же показал свои скудные знания о мироустройстве.

«Россия не больше Бельгии и Нидерландов, вместе взятых, и они знают, что мы, как НАТО, очень сильны, и они знают, что нас им не победить», — заявил генсек.

Проблема в том, что площадь России — около 17,1 миллиона квадратных километров, тогда как Бельгия и Нидерланды вместе занимают лишь около 72 тысяч. То есть Россия превосходит их суммарную территорию примерно в 237 раз.

Ранее Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. По его словам, основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам Евросоюза. Рютте отметил, что европейцы уже прилагают «огромные усилия»: в 2025 году страны НАТО в Европе и Канада потратили на оборону на 139 миллиардов долларов больше, чем годом ранее.